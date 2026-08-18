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Sarıyer'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti; kaza anı kask kamerasında

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#Hatun Demir#Sarıyere Kaza#Kask Kamerası Görüntüleri
Sarıyerde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti; kaza anı kask kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 14:01

Sarıyer’de yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Hatun Demir, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Ersin B.'nin gözaltına alındığı ve araçtaki bir yolcunun hafif yaralandığı feci kaza anı, kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin B. idaresindeki 66 ACM 978 plakalı otomobil, yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir’e çarptı.

Sarıyerde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti; kaza anı kask kamerasında

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demir ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ali D. ise sol kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarıyerde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti; kaza anı kask kamerasında

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde ambulansla hastaneye kaldırılan Hatun Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kolundan hafif yaralanan Ali D.’nin isağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Ersin B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıyerde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti; kaza anı kask kamerasında

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir’e aracın çarptığı ve Demir’in çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar görülüyor.

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#Hatun Demir#Sarıyere Kaza#Kask Kamerası Görüntüleri

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