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Sarıyer'de otomobil alev alev yandı! O anlar kamerada

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#İstanbul #Sarıyer#Trafik
Sarıyerde otomobil alev alev yandı O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 11:54

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın otomobilin yakınında bulunan ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Maslak Bahçeköy yolunda dün saat 15.00 sıralarında seyir halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü otomobili kenara çekerek indi.

Ormanlık alana çok yakın mesafede duran otomobilden yükselen alevlerin ormana sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını, alevler ormana sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle Bahçeköy yolu trafiğe tamamen kapatıldı. Yangın söndürüldükten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.(DHA)

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#İstanbul#Sarıyer#Trafik