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Sarıyer'de faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı

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#Sarıyer#Yolcu Otobüsü#Yangın
Sarıyerde faciadan dönüldü Yolcu otobüsü alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 17:06

İstanbul Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.

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Yangın, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Uskumruköy mevkiinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde çıktı. İstanbul - Diyarbakır seferini yapan otobüsten dumanların çıktığını fark eden otobüs şoförü, emniyet şeridinde durarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Kontrol altına alınıp söndürülen yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Sarıyer#Yolcu Otobüsü#Yangın

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