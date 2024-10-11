Sarıyer'de faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı

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Yangın, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Uskumruköy mevkiinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde çıktı. İstanbul - Diyarbakır seferini yapan otobüsten dumanların çıktığını fark eden otobüs şoförü, emniyet şeridinde durarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Kontrol altına alınıp söndürülen yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.