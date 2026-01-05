Sarıyer’de ormanda kaybolan kadın falezlerden kayalıklara düştü! Denizden tahliye edildi

Haberin Devamı

Olay, saat 17.30 sıralarında Rumeli Feneri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde oturan Ayfer Özmen, akrabalarıyla birlikte mantar toplamak için saat 16.00 sıralarında ormanlık alana geldi. Cep telefonunun şarjı azaldığı için akrabasının aracına bırakan Özmen, ardından ormana girdi. Ancak saat 17.00 sıralarında Özmen’den bir daha haber alınamadı. Kendisine ulaşamayan yakınları, jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

FALEZLERDEN KAYALIKLARA DÜŞMÜŞ

İhbar üzerine gelen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, Türk Silahları Kuvvetleri'ne bağlı komandolar ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucunda Ayfer Özmen, falezlerden kayalıklara düşmüş halde yaralı olarak bulundu. Falezlerin sarp kayaklarından oluşması nedeniyle tahliyenin denizden gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

DENİZDEN TAHLİYE EDİLDİ

Bu sırada UMKE ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı botun gelmesi üzerine Özmen, sedyeyle bota alınarak tahliye edildi. Ardından karaya çıkarılan Özmen, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Özmen, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.