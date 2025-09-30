×
Gündem Haberleri

Sarıyer'de öğrenci yurdunda korkunç olay! 4. kattan düşen Sıla hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Öğrenci Yurdu#Sıla Ahsen Tuluk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 14:58

İstanbul Sarıyer’de Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk (23), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Sarıyer Maslak'ta bir öğrenci yurdunda kalan Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk (23), henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki pencereden düştü. Sesleri duyan diğer öğrenciler yurdun zeminine baktığında Tuluk’un yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi kesin ölüm sebebimin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri de olay yerinde yaptığı incelemelerde bulundu. Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze yarın Antalya Kepez’de kılınacak namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

