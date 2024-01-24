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Sarıyer'de müzikholde silahlı kavga! Polislerle de çatıştılar: 2'si polis 5 yaralı

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#Kavga#Silah#İstanbul
Sarıyerde müzikholde silahlı kavga Polislerle de çatıştılar: 2si polis 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 06:11

Sarıyer’de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Olay, saat 04.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, müzikhol çalışanlarıyla kavga eden bir grup olay yerine çağrılan polislere ateş açtı. Polisin de şüphelilere karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru bacağından vurularak yaralanırken, sokaktan geçen taksi şoförü Hasan Işık ile kulüp çalışanları Yusuf ve Suat Torol yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan taksi şoförü Hasan Işık'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Sarıyerde müzikholde silahlı kavga Polislerle de çatıştılar: 2si polis 5 yaralı

POLİS ÇEVREDE İNCELEME YAPTI

Müzikholde çıkan çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çatışmaya giren şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Müzikholün bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alan ekipler, çevredeki boş kovanları tek tek belirleyerek inceledi. Olay sırasında çevredeki birçok iş yerine kurşun isabet ettiği belirlendi. Polisin saldırganları yakalamak için çalışması devam ediyor.

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#Kavga#Silah#İstanbul

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