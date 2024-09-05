×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de minibüste iğrenç olay! Kadınların gizlice görüntüsünü çeken şüpheli, gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Minibüs#Taciz
Sarıyerde minibüste iğrenç olay Kadınların gizlice görüntüsünü çeken şüpheli, gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 16:32

İstanbul Sarıyer’de bindiği minibüste cep telefonuyla gizlice kadınların görüntüsünü çeken İranlı turist Aminali H. M., vatandaşların fark etmesi üzerine yakalandı. Telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda görüntü bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay dün saat 12.50 sıralarında Huzur Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye’ye turist olarak gelen İran vatandaşı Aminali H. M. bindiği minibüste gizlice kadınların görüntüsünü çekti.

Durumu fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri turistin telefonunda inceleme yaptı. İncelemenin ardından Aminali H. M.'nin telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda kadın görüntüsü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri turisti gözaltına aldı. Aminali H. M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#Minibüs#Taciz

BAKMADAN GEÇME!