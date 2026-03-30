Sarıyer’de mezarlık ziyaretinde silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 gözaltı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay’ın mezarını ziyarete ziyarete gelen 6 kişilik grupla yine Bağcılar’dan geldikleri öğrenilen 3 kişilik grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti; Enes B. ise yaralandı.

MEZARLIKTA ÇATIŞMA ÇIKTI

Yaralı Enes B., arkadaşları tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağ dizinden yaralandığı belirlenen Enes B. tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Serhat Karabay’ın mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grubun araçtan indikleri sırada mezarlıktaki otomobilde bulunan 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradığını tespit etti. Açılan ateşe 6 kişilik gruptan İbrahim O. (22) silahla karşılık verdi. İki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişilik grupta bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, hayatını kaybeden kişinin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olaya karışan şüpheliler Enes B., Hekim Azat K. (23), Erhan M. (24), Vedat T. (25) ve Agit A.’yı (22) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin poliste toplam 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay sonrası 3 kişilik gruptan kaçtığı belirlenen 2 şüpheliyle çatışma sırasında ateş açtığı belirlenen ve 2 suç kaydı olan İbrahim O.’yu yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.