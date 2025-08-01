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Sarıyer'de metroda panik yaratmıştı! Elinde tüfekle gezen tavşan maskeli şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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#Sarıyer#Metro#Tavşan
Sarıyerde metroda panik yaratmıştı Elinde tüfekle gezen tavşan maskeli şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 14:18

İstanbul Sarıyer'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü 15 yaşındaki A.Y'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. A.Y.'nin elindeki tüfeğin 'Kahverengi oyuncak tahta tüfek' olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. A.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Maskeli partiden çıktım metroyla eve gidiyordum" dediği öğrenildi.

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Olay, 29 Temmuz Salı günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle tavşan kostümü giyip metroya binen kişiyi gören vatandaşlar, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

TAHTA OYUNCAK TÜFEK OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan incelemede şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenildi. A.Y.'nin Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. A.Y. ekiplerin takibi sonucun Araba Yolu Caddesi'ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı. 

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Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elinde bulunan tüfeğin 'Oyuncak tahta tüfek' olduğu, maskenin ise 'Oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi. A.Y. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

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'MASKELİ PARTİDEN DÖNÜYORDUM'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Y.’nin, "Ayazağa’da maskeli bir partiye katıldım. Parti bitikten sonra eve dönmek için metroya bindim. Elimdeki tüfek tahtadan yapılmış oyuncak bir silah" dediği öğrenildi

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#Sarıyer#Metro#Tavşan

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