Sarıyer'de korkutan yangın! 9 saat sonra kontrol altına alındı

Haberin Devamı

Sarıyer Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi’nde dün 17.00’de başlayan yangın, ilk başladığı sırada söndürülmüş, ardından ilerleyen saatlerde tekrar başlamıştı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın tekrar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında etrafı yoğun duman bulutu kaplarken itfaiye ve belediye ekipleri yer yer devam eden alevleri de söndürmeye devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada “17.06.2024 Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi’nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ağaç depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 22.30’da kontrol altına alınmıştır. Ancak rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir. İtfaiye ekipleri, depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı, içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Yangında ölen ya da yaralanan yoktur. İtfaiye ekiplerinin içten yanma riskine karşı yürüttüğü soğutma çalışması, bir süre daha devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

“BİR TALİHSİZLİK OLDU HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN”

Olay yerine gelen Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, "Burası, budanan ağaçların ve toplanan çalıların atıldığı bir alan. Biz bunu büyükşehir belediyemizle bayramdan önce görüşmüştük. Bayramdan sonra da burayı, büyükşehrin atık toplama alanına deplase edecektik. Bir talihsizlik oldu. Bugün akşamüzeri burada bir yangın çıktı. Fakat, itfaiye ekiplerimiz olsun İSKİ, Büyükşehir, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık olduğu gibi herkes seferber oldu. Şu anda tamamen kontrol altına alınmış durumda. Arada bir alevin artması vatandaşlarımızı endişelendirmesin, iş makineleriyle alttaki kısımların da soğutulması amacıyla yapılan bir çalışma. Birkaç saat daha bu söndürme, soğutma çalışmaları devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Endişelenecek bir durum yok. Ölen yaralanan yok. Yangının neden çıktığıyla ilgili şu an elimizde bir veri yok. Kaç metre olduğunu bilmiyoruz. Yıllar boyu bu depolanmış. Belki içinde gazlar oluşmuş, onların da etkisi olabilir. O nedenle bilim insanlarıyla da bir araya gelip daha detaylı bir açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağız" diye konuştu.

Haberin Devamı