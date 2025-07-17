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Sarıyer'de korkunç kaza! Motosiklette tek teker facia getirdi: 17 yaşında hayatını kaybetti

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#Sarıyer#Motosiklet Kazası#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 11:40

Sarıyer’de motosiklette tek teker gösterisi facia ile bitti... Sokakta motosikletle tek tekerlek üzerinde giden Muharrem Umut Ağırbaş (17), gidon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan Ağırbaş hastanede hayatını kaybetti. Motosiklettte arkada oturan ve kazada ağır yaralanan T.D. (16) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem Umut Ağırbaş, arkadaşı T.D. ile 34 SG 1134 plakalı motosikletle yolda ilerlemeye başladı. Ağırbaş bir süre yolda motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üstünde gitti. Metrelerce bu şekilde ilerleyen Ağırbaş, ön tekerleği yola indirdiğinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet aydınlatma direğine çarparken, sürücü Ağırbaş ve arkada oturan T.D. yere savruldu. Kazada iki arkadaş ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarıyerde korkunç kaza Motosiklette tek teker facia getirdi: 17 yaşında hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ ÖLDÜ ARKADADAŞI YOĞUN BAKIMDA

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ağırbaş ve T.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muharrem Umut Ağırbaş yapılan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşı T.D.’nin ise yoğun bakımda tedavisini sürdüğü öğrenildi.

Sarıyerde korkunç kaza Motosiklette tek teker facia getirdi: 17 yaşında hayatını kaybetti

TEK TEKERLEK ÜSTÜNDE GİTMİŞ

Diğer yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, sürücü Ağırbaş’ın tek tekerlek üzerinde kalktığını ardından da sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparak kaza yaptığını tespit etti.

Hayatını kaybeden Ağırbaş’ın bugün öğle namazına müteakip Sultan Selim Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sanayi Mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.

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#Sarıyer#Motosiklet Kazası#Güvenlik Kamerası

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