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Sarıyer'de korkunç cinayet! Ormanlık alanda bulundu... Başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış

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#Sarıyer#Cinayet#Orman
Sarıyerde korkunç cinayet Ormanlık alanda bulundu... Başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 12:41

Sarıyer’de yol kenarındaki ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında Rusça yazılı not da bulundu.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sarıyerde korkunç cinayet Ormanlık alanda bulundu... Başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti olduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü. Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi.

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Sarıyerde korkunç cinayet Ormanlık alanda bulundu... Başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış

Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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#Sarıyer#Cinayet#Orman

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