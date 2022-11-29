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Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışırken görüntülenmişti! Tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Köpek#Hayvana Şiddet
Sarıyerde köpeği boğmaya çalışırken görüntülenmişti Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 16:11

İstanbul Sarıyer'de köpeği merdiven boşluğuna atıp boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı.

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Maden Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta bulunan sahipsiz bir köpeğe saldıran E.Ç.K. isimli şüpheli, yere yatırdığı köpeğin üstüne çıkarak boğmaya çalışmıştı. Köpeğe uygulanan şiddete tanık olan mahalle sakinleri tepki gösterince saldırgan kaçmıştı. Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada da paylaşılmıştı.

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Polisin yaptığı çalışmayla gözaltına alınan saldırgan E.Ç.K., daha sonra serbest bırakıldı. E.Ç.K., köpeğe uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği büro ekiplerince ikinci kez gözaltına alındı.

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Saldırgan hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 TL idari para cezası uygulanırken, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. E.Ç.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Saldırıya uğrayan sokak köpeği Sarıyer Belediyesi ekiplerince gözetim altına alınarak, tedavisi için Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne getirilmişti.

 

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#İstanbul#Köpek#Hayvana Şiddet

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