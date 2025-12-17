×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

SarÄ±yer'de kolonlarÄ±nda çatlak oluÅŸan 2 katlÄ± bina boÅŸaltÄ±ldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Bina Tahliyesi#SarÄ±yer#Çatlak
SarÄ±yerde kolonlarÄ±nda Ã§atlak oluÅŸan 2 katlÄ± bina boÅŸaltÄ±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 17, 2025 06:32

SarÄ±yer'de 2 katlÄ± bina, kolonlarÄ±nda ve duvarlarÄ±nda oluÅŸan Ã§atlaklar nedeniyle tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±.Ä°ncelemelerini tamamlayan ekipler, binanÄ±n mÃ¼hÃ¼rlenmesine karar verdi. BinanÄ±n Ã§evresi ÅŸerit Ã§ekilerek kapatÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ã‡amlÄ±tepe Mahallesi AkgÃ¼n Sokak'ta petshop olarak iÅŸletilen 2 katlÄ± binanÄ±n ikinci katÄ±nÄ±n kolonlarÄ± ile duvarlarÄ±nda Ã§atlaklar oluÅŸtu. Binada kÄ±smi kayma meydana geldi.Â 

Ä°ÅŸ yerinden gelen Ã§atÄ±rdama sesleri Ã¼zerine Ã§evredeki binalarda oturanlar, evlerinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Â 

Ä°tfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±klarÄ± incelemelerde 2 katlÄ± iÅŸ yerinin kolonlarÄ±nda ve duvarlarÄ±nda Ã§atlaklar tespit etti.

Â

SarÄ±yerde kolonlarÄ±nda Ã§atlak oluÅŸan 2 katlÄ± bina boÅŸaltÄ±ldÄ±

BinanÄ±n yan tarafÄ±nda bulunan gecekonduya doÄŸru kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirleyen ekipler, tedbir amaÃ§lÄ± iÅŸ yerini boÅŸalttÄ±.Â 

Ä°ncelemelerini tamamlayan ekipler, binanÄ±n mÃ¼hÃ¼rlenmesine karar verdi. BinanÄ±n Ã§evresi ÅŸerit Ã§ekilerek kapatÄ±ldÄ±.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Bina Tahliyesi#SarÄ±yer#Çatlak

BAKMADAN GEÇME!