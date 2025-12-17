GÃ¼ncelleme Tarihi:
Ã‡amlÄ±tepe Mahallesi AkgÃ¼n Sokak'ta petshop olarak iÅŸletilen 2 katlÄ± binanÄ±n ikinci katÄ±nÄ±n kolonlarÄ± ile duvarlarÄ±nda Ã§atlaklar oluÅŸtu. Binada kÄ±smi kayma meydana geldi.Â
Ä°ÅŸ yerinden gelen Ã§atÄ±rdama sesleri Ã¼zerine Ã§evredeki binalarda oturanlar, evlerinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Â
Ä°tfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±klarÄ± incelemelerde 2 katlÄ± iÅŸ yerinin kolonlarÄ±nda ve duvarlarÄ±nda Ã§atlaklar tespit etti.
Â
BinanÄ±n yan tarafÄ±nda bulunan gecekonduya doÄŸru kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirleyen ekipler, tedbir amaÃ§lÄ± iÅŸ yerini boÅŸalttÄ±.Â
Ä°ncelemelerini tamamlayan ekipler, binanÄ±n mÃ¼hÃ¼rlenmesine karar verdi. BinanÄ±n Ã§evresi ÅŸerit Ã§ekilerek kapatÄ±ldÄ±.