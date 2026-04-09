Sarıyer’de kız yurduna giren şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 19:36

SARIYER’de üniversitenin kız öğrenci yurdunun çamaşırhanesine giren M.K. (28), güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Sarıyer'de üniversitenin yurduna bir kişinin girdiğini görenler güvenlik görevlilerine haber verdi. Güvenlik, polis durumu polis ekiplerine bildirdi. Yurt vardiya şefi ile görüşen polis ekipleri, 25-30 yaşlarında bir erkeğin kız yurdunun çamaşırhane kısmında uygunsuz şekilde görüldüğünü öğrendi. Gözaltına alınan şüphelinin M.K. olduğu öğrenildi.

1 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu ve hakkında kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi. Emniyette işlemleri süren şüphelinin 'hayasızca hareketler', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin yurda nasıl girdiği bilinmezken polisin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli M.K. adliyeye sevk edildi. 

 

#Sarıyere Şüpheli Giriş#Üniversite Yurdu Güvenlik#Haysiyetsiz Hareketler

