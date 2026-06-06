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Sarıyer’de kız arkadaşını kurtarmak için denize giren 19 yaşındaki Fırat'tan acı haber

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#Sarıyer#Boğulma#Fırat Bilgin
Sarıyer’de kız arkadaşını kurtarmak için denize giren 19 yaşındaki Fırattan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 12:13

İstanbul Sarıyer’de Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde denize giren 19 yaşındaki Ayşe S. boğulma tehlikesi geçirdi. Kız arkadaşını kurtarmak için denize giren 19 yaşındaki Fırat Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2 gençten Fırat Bilgin 4 gün sonra hayatını kaybetti. Ayşe S.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Olay, 29 Mayıs Cuma günü saat 15.26 sıralarında Kısırkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe S. denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. İddiaya göre durumu fark eden Fırat Bilgin ise, kız arkadaşını kurtarmak için denize girdi. Ancak Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı.

AYŞE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayşe S. ile Fırat Bilgin, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fırat Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayşe S.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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"ARKADAŞI AÇILINCA O DA PEŞİNDEN GİTTİ"

Olayla ilgili konuşan Ahmet Özkan, "Boğulma oldu, 3 kişi boğuldu orada. Cankurtaranlar yetişemediği için arkadaşlar orada boğuldu. Genelde ipi geçtikleri için çukurlar var. Çukurlara girdap gibi şey yapıyorlar. Maalesef arkadaşı orada kaybediyoruz. Arkadaşı açılınca maalesef o da peşinden gitti. Sürekli oluyor, nedeni açılıyorlar. Dalga oluyor, dalgalı olduğu zaman yutuyor. Yani hortum gibi içinde dönüyor bir de onun içinde dönüp gidiyor. Tam olarak işte Cankurtaranlar yoktu, burada herhalde büyük bir ihtimalle. Arkadaş peşinden gidince öyle hayatını kaybetti" dedi.

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CENAZESİ TOĞRAĞA VERİLDİ

Fırat Bilgin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bilgin’in cenazesi Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Sarıyer#Boğulma#Fırat Bilgin

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