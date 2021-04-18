Sarıyer'de kısıtlamada "Markete Çıktık" diyen çift cezadan kurtulamadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ayazağa'da kurdukları denetim noktasında kontroller yaptı. Durdurulan hafif ticari araçtaki çift "markete çıktık" diyerek kendilerine ceza uygulanmamasını istedi. Kimlik ve izin kağıdı isteyen polis ekiplerine çift bir süre tepki gösterdi. Ancak buna rağmen ceza almaktan kurtulamayan çifte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.





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