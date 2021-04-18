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Haber Giriş: 18.04.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Sarıyer'de kısıtlamada "Markete Çıktık" diyen çift cezadan kurtulamadı

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Sarıyer'de kısıtlamada "Markete Çıktık" diyen çift cezadan kurtulamadı

Sarıyer Ayazağa'da polis ekiplerince kurulan denetim noktasında durdurulan araç sürücülerinin izin kağıtları olup olmadığı kontrol edildi. Durdurulan bir araçtaki çifte "markete çıktık" demelerine rağmen, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Ceza yazılan çift polis ekiplerine tepki gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ayazağa'da kurdukları denetim noktasında kontroller yaptı. Durdurulan hafif ticari araçtaki çift "markete çıktık" diyerek kendilerine ceza uygulanmamasını istedi. Kimlik ve izin kağıdı isteyen polis ekiplerine çift bir süre tepki gösterdi. Ancak buna rağmen ceza almaktan kurtulamayan çifte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Sarıyerde kısıtlamada Markete Çıktık diyen çift cezadan kurtulamadı

Sarıyerde kısıtlamada Markete Çıktık diyen çift cezadan kurtulamadı

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