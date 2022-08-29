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Sarıyer'de kimlik soran polislerle motosikletli grup arasında arbede

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#İSTANBUL#Sarıyer#Polis
Sarıyerde kimlik soran polislerle motosikletli grup arasında arbede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 17:03

Sarıyer'de park halindeki otomobildekilere kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekipleri arasındaki tartışmaya yaklaşık 50 kişiden oluşan motosikletli grup dahil oldu. Kalabalığın dağılması için polislin biber gazı kullandığı arbedede 3 polis yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

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Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen polis ekipleri yol kenarında park halindeki 34 DCV 818 plakalı otomobilde oturanlara kimlik kontrolü yapmak istedi. Polis ekipleriyle, otomobildekiler arasında tartışma başladı.

Çevredeki bir kafe önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik motosikletli grubunda dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Bu sırada 3 polis çıkan arbedede hafif şekilde yaralandı. Olay, T. K. , K. N. K., ve Z. K. K.'yı gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

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#İSTANBUL#Sarıyer#Polis

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