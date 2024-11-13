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Sarıyer’de istinat duvarından düşen Muhammet hayatını kaybetti

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#Sarıyer#İstinat Duvarı#Muhammet Tutçu
Sarıyer’de istinat duvarından düşen Muhammet hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 14:03

Sarıyer’de yaklaşık 30 metre yükseliğindeki duvardan düşen 30 yaşındaki Muhammet Tutçu hayatını kaybetti. Gencin yaklaşık 3 yıl önce anne ve babasını 1 ay arayla koronavirüsten kaybettiği ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Muhammet Tutçu, bir sokakta yerde kanlar içerisinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, Tutçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Tutçu’nun yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştüğünü tespit etti. Gencin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammet Tutçu’nun yaklaşık 3 yıl önce anne ve babasını koronavirüs salgınında yaklaşık bir ay arayla kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini "Anne ve babası birkaç sene önce koronavirüs zamanında ölmüş. Annesini çok seviyormuş. Ben geldiğimde burayı temiz temizliyorlardı. İyi bir insandı." dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sarıyer’de istinat duvarından düşen Muhammet hayatını kaybetti

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#Sarıyer#İstinat Duvarı#Muhammet Tutçu

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