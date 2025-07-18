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Sarıyer'de iskele yerine boşluğa basınca denize düştü: Dalgıçlar cansız bedenini buldu

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#Sarıyer#Cihan Aksoy#Aşiyan Sahili
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 12:48

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde bulunan bir teknede çalışan Cihan Aksoy (49), kıyıya yanaştıkları sırada iskele sandığı boşluğa basınca denize düştü. Denizde kaybolan Aksoy’un yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkarılan Aksoy’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Aşiyan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ‘Kaptan Kuzey Bahri’ isimli gezinti gemisinde çalışan Cihan Aksoy kıyıya yanaştıkları sırada iskele sanarak boşluğa basınca denize düştü. Suda bir süre çırpınan Aksoy ardından gözden kayboldu. Bunun üzerine gemi kaptanı Mustafa M. (60), sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen dalgıçların yaklaşık 2 saat boyunca yaptığı aramalarda Aksoy'a ulaşıldı. Sahil Güvenlik gemisine alınan Aksoy’un yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

BOŞLUĞA BASARAK DENİZE DÜŞTÜ

Aksoy’un cenazesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Gemi kaptanı Mustafa M. ve işletme sahibi Gurur Faruk D.’nin (36) ifadesine başvuran polis, iskeleye yanaştıkları sırada Cihan Aksoy’un iskele zannedip boşluğa bastığı ve bir anda denize düştüğü bilgisine ulaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Sarıyer#Cihan Aksoy#Aşiyan Sahili

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