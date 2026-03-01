Sarıyer’de iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, 25 Şubat Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde oto sanayiye gelen 2 şüpheliden biri, tabancayla 2 iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan olmazken, toplam 6 kurşun isabet eden iş yerlerinde ise hasar meydana geldi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibi Bayçu O. (50) ve Erdoğan D.’nin (53) ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.





SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine geldikleri motosikletin bozulması sonucu yaya olarak iş yeri önüne geldikleri belirlendi. Olaydan sonra yine yaya olarak kaçan şüphelilerin bir süre sonra taksiye bindikleri ve Sultangazi’ye geçtikleri tespit edildi. Burada bir otelde saklanan şüpheliler, sabaha karşı otelden çıkarak Gaziosmanpaşa’ya geçtikleri sırada Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 50 güvenlik kamerasını inceleyen ve yaklaşık 30 saatlik çalışma yapan polisin incelemeleri sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

'HUSUMETİMİZ VARDI'

Emniyete götürülen şüpheliler N.U. ve B.Ö.'nün, ilk ifadelerinde iş yeri sahibiyle husumetleri olduğunu söyledikleri öğrenildi. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 14 yaşındaki N.U.‘nun poliste 18, B.Ö.’nün ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

