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Olay, geÃ§en SalÄ± saat 18.30'da SarÄ±yer'de meydana geldi. Tunay Ã‡aÄŸla kÄ±z arkadaÅŸÄ± HÃ¼lya YÄ±lkÄ±n ile Levent istikametine doÄŸru motosikletiyle ilerlerken Ã¶nÃ¼ndeki taksinin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kolunu elini camdan Ã§Ä±kararak sigara iÃ§tiÄŸini fark etti. Tunay Ã‡aÄŸla, bunun Ã¼zerine taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Yasin Åžat'a hÄ±zlÄ± gelen motosikletlilerin koluna Ã§arpabileceÄŸini sÃ¶yledi.

UyarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Yasin Åžat'Ä±n kendisini sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Tunay Ã‡aÄŸla motosikletinden inerek taksinin yanÄ±na gitti. Tunay Ã‡aÄŸla, taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Yasin Åžat ve yanÄ±ndaki Soner Åžat arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. DiÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin araya girmesiyle taraflar ayrÄ±lÄ±rken Ã‡aÄŸla, polisi arayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

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GÃ–ZALTINA ALINAN 2 ÅžÃœPHELÄ° ADLÄ° KONTROL ÅžARTIYLA SERBEST KALDI

Ã‡aÄŸla'nÄ±n polisi arayacaÄŸÄ±nÄ± duyan Yasin Åžat ve Soner Åžat, taksiye binerek olay yerinden uzaklaÅŸmak istedi. Ancak Tunay Ã‡aÄŸla, ikiliye engel olmak istedi. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Yasin Åžat, aracÄ±ndan inmeyince Tunay Ã‡aÄŸla taksinin kaputunun Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡aÄŸla bu ÅŸekilde BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi'nde Dereboyu Caddesi'ne kadar trafikte devam etti. Trafik yavaÅŸlayÄ±nca taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Yasin Åžat, aracÄ±ndan inerek Ã‡aÄŸla'yÄ± kaputtan indirdi. Ä°kili yeniden kavga etmeye baÅŸlayÄ±nca yeniden diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araya girdi ve taraflarÄ± ayÄ±rdÄ±. Yasin Åžat, kullandÄ±ÄŸÄ± taksiye binerek olay yerinden uzaklaÅŸÄ±rken Tunay Ã‡aÄŸla ise polise giderek ÅŸikayetÃ§i oldu.Â

Ã‡aÄŸla'nÄ±n ÅŸikayeti Ã¼zerine inceleme baÅŸlatan SarÄ±yer Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ÅŸÃ¼pheliler Yasin Åžat ile Soner Åžat'Ä± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. 2 ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

GÃœVENLÄ°K KAMERALARI O ANLARI KAYDETTÄ°

Ã–te yandan olay anÄ± ise Ã§evredeki bir iÅŸ yerinin kamerasÄ±na anbean yansÄ±dÄ±. Kamera kayÄ±tlarÄ±nda iki taraf arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, Tunay Ã‡aÄŸla'nÄ±n taksinin kaputuna oturduÄŸu anlar gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.