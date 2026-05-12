×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#İett#Otobüs
Sarıyerde İETT otobüsünde yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 12:08

SARIYER’de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Şoför Süleyman K.’nın (31) yaklaşık 25 yolcuyu tahliye etmesinin ardından büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs demir yığınına dönerken, alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, saat 11.30 sıralarında Bahçeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki İETT otobüsü seyir halindeyken motor kısmından ses gelmeye başladı. Şoför, aracı durdurarak otobüsteki yaklaşık 25 yolcuyu tahliye etti. Kısa süre sonra motor kısmından yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOBÜS DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Şoförün müdahalesine rağmen büyüyen yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otobüs demir yığınına döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Sarıyerde İETT otobüsünde yangın

Gözden KaçmasınBolu Belediyesi ve Bol-Tur A.Ş.’ye operasyon: Jandarma ekipleri binada arama yapıyorBolu Belediyesi ve Bol-Tur A.Ş.’ye operasyon: Jandarma ekipleri binada arama yapıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#İett#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!