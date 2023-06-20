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Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın

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#İSTANBUL#İETT#Toplu Taşıma
Sarıyerde İETT otobüsünde yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 10:48

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünden dumanların yükseldiğini farkeden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki 34 TN 2264 plakalı İETT otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini farkeden şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri İETT otobüsündeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle Tarabya Bayırı Caddesi sahil istikameti trafiğe kapatıldı. Yanan otobüsün söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

"ALEV ALMAYA BAŞLADI"

Otobüsteki yolculardan Furkan Atbaş olayı, “Ben arka koltukta oturuyordum, Hacı Osman Bayırı'ndan gelirken hafiften duman atmaya başladı. Ondan sonra birden alev almaya başladı. Şoför hemen kapıları açtı, tüm yolcular tahliye oldu. İtfaiye ekipleri de kısa sürede geldi zaten yangın söndürüldü" dedi. Ekiplerin yangınla iligili çalışması sürüyor. (DHA)

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#İSTANBUL#İETT#Toplu Taşıma

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