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Sarıyer'de İETT otobüsü önce direğe ardından otomobile çarptı

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#Otobüs#İETT#Sarıyer
Sarıyerde İETT otobüsü önce direğe ardından otomobile çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 09:03

İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan direksiyon hamiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe ardından otomobile çarptı.  Otobüsün boş olması nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafikte yoğunluk yaşandı.

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Kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kayan otobüs, direği devirdikten sonra otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu. 

Sarıyerde İETT otobüsü önce direğe ardından otomobile çarptı

"FREN TUTMADI DİREĞE VURDUM"

Otobüs şoförü Nebi Altun " İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum" dedi.

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"KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Otomobil sürücüsü Cahit Alav "Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru gidiyordum. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durdum. Baktım otobüs kızaklayarak geliyor. Geldiği gibi kaçmaya çalıştım. Otobüs direğe vurdu sonra da benim otomobile arkadan vurdu. Yağmur nedeniyle kaydı" diye konuştu. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Devrilen direk itfaiye ve trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. 

Sarıyerde İETT otobüsü önce direğe ardından otomobile çarptı

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#Otobüs#İETT#Sarıyer

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