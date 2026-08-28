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Sarıyer'de hastane bahçesinde dehşet: Demir sopayla saldırdığı polis memurunu başından yaraladı

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#Sarıyer#Hastane#Polise Saldırı
Sarıyerde hastane bahçesinde dehşet: Demir sopayla saldırdığı polis memurunu başından yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 09:39

Sarıyer Seyrantepe'deki bir hastanenin bahçesinde konteynerin üzerine çıkarak çevreye taş ve demir sopa fırlatan Moldova uyruklu Simon Y., kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru M.D.'yi başından yaraladı. İtfaiyenin tazyikli suyla müdahale ettiği olayda, konteyner üzerindeki arbede sırasında ıslak zeminde ayağı kayıp düşerek yakalanan şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.20 sıralarında Seyrantepe’deki bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yüksek bir yere çıkarak çevresinde bulduğu malzemeleri fırlattığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ya da madde etkisinde bulunabileceği yönündeki ihbar üzerine Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler hastaneye gitti. Ekipler, yabancı dilde konuşan ve adının Simon Y. olduğu belirlenen Moldova uyruklu kişinin, hastane bahçesindeki atık konteynerinin üzerine çıktığını gördü.

Sarıyerde hastane bahçesinde dehşet: Demir sopayla saldırdığı polis memurunu başından yaraladı

İTFAİYEDEN TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

Elinde demir sopalar bulunan Simon Y., polisleri gördükten sonra demir taş ve çevrede bulduğu malzemeleri polislere ve çevredekilere fırlatmayı sürdürdü. Polisler, Simon Y.’yi bulunduğu yerden indirmek için yanına yaklaşmaya çalıştı. Simon Y.’nin elinde bulunan demir sopalar nedeniyle müdahale edilemedi.

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Sarıyerde hastane bahçesinde dehşet: Demir sopayla saldırdığı polis memurunu başından yaraladı

POLİSİ BAŞINDAN YARALADI

Polislerin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Simon Y.’yi tazyikli suyla indirmek için müdahaleye başladı. Polis memurları M.D. (33) ile A.A.K. (25) de Simon Y.’yi etkisiz hale getirmek için konteynerin üzerine çıktı. Simon Y., bu sırada elindeki demir sopayla saldırdığı polis memuru M.D.’yi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Sarıyerde hastane bahçesinde dehşet: Demir sopayla saldırdığı polis memurunu başından yaraladı

AYAĞI KAYIP DÜŞÜNCE YAKALANDI

Polislerin müdahalesi sırasında ıslak zeminde kayarak düşen Simon Y., yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Simon Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis memuru M.D. de görevini yapmasına engel olduğu ve kendisini yaraladığı gerekçesiyle Simon Y.’den şikayetçi oldu. Simon Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere Arnavuköy’deki Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

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Sarıyerde hastane bahçesinde dehşet: Demir sopayla saldırdığı polis memurunu başından yaraladı

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#Sarıyer#Hastane#Polise Saldırı

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