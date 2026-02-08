Sarıyer’de hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ve Şubat aylarında yapılan uygulamalarda, 48’inin kesinleşmiş hapis cezası bulunan 210 şüpheli yakalandı.
26 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından 2 ay içerisinde yapılan uygulamalarda 33 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silah, 2 kilogram 191 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve amfetamin ile 596 sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şüphelilerden birinin 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan 26 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.