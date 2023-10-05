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Sarıyer'de feci olay! Uçurumdan düştü... 5 gün boyunca böyle hayatta kaldı

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#Sarıyer#İstanbul#Uçurum
Sarıyerde feci olay Uçurumdan düştü... 5 gün boyunca böyle hayatta kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 14:11

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde uçurumdan yuvarlanan R. K. düştüğü yerde 5 gün boyunca su içerek hayatta kaldı.

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Olay 1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda bulunan su kaynağından su almak için tırmanan R. K. ayağının kayması ile metrelerce ayağıya yuvarlandı. Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen R. K. yanında telefon olmadığı için de kimseye haber veremedi.

DÜŞTÜĞÜ YERDE BEŞ GÜN KURTARILMAYI BEKLEDİ

Beş gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen R. K. düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı. Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye inen iki kişi yerde birinin yattığını gördü. Yaklaştıklarında R.K’nın yardım istemesi üzerine jandarmaya haber verdiler.

Sarıyerde feci olay Uçurumdan düştü... 5 gün boyunca böyle hayatta kaldı

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı R. K. ‘ya ilk müdahaleyi yaptı ancak arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığı için Kıyı Emniyeti’nden zodyak bot istendi. Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluşan R. K. ‘nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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#Sarıyer#İstanbul#Uçurum

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