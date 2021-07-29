Sarıyer'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar... Yaralılar var

Sarıyer, Zekeriyaköy 1. Cadde üzerinde dün saat 13.00 sıralarında Ebru Ş.'nin kullandığı 34 CAS 741 plakalı otomobil sol şeritte giderken, iddiaya göre sağ şeritten sola dönmek isteyen minibüs tarafından sıkıştırıldı. Ebru Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, refüje vurarak takla attıktan sonra karşı şeritten giden Müzeyyen Ç.'nin kullandığı 34 NET 45 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler yolda ters dönen otomobili düzelterek içerisinde bulunan 3'ü çocuk 5 kişiyi çıkararak kaldırıma oturttu. Ambulans gelene kadar polis ekipleri yaralılara yardım etti. 3 çocuk kazadan yara almadan kurtulurken, 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Diğer otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AMBULANSLARIN ÇOK GEÇ GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ



Kaza yapan otomobilin hemen arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilin sürücüsü yaşananları şöyle anlattı: "Arkadaki araçtaydım. Tek başıma yolculuk ederken siyah bir minibüs sağdan sola dönmek isterken, soldan giden aracı sıkıştırmış oldu. Çünkü son anda karar verdi sola girmeye. O da panik yaparak tam sola kırınca lastik kaldırıma vurdu, araba havalanıp ters döndü. Sonra ters dönen arabayı düzelttiler. Yaralılar çıkardık içinden hep beraber. Bir buçuk saat ambulans bekledik, şimdi geldi ambulans. Arabada 3 çocuk 2 yetişkin vardı. Kazaya sebep olduğunu düşündüğüm araç, buradaki herkes durduğu halde, kendisi yine de o soldan girip gitti, kaçtı."

"MİNİBÜS GELİP SIKIŞTIRDI ARABAYI"



Kazadan hemen sonra yardıma koşanlardan Fatih Kütük ise, "Tam olarak kaza anını görmedim ama kazadan saniyeler sonra buradaydım. Büyük bir minibüs gelip sıkıştırdı arabayı. Sıkıştırınca o da karşıdan gelen arabayla kafa kafaya çarpıştı. Takla attı, bir geldik arabayı ters dönmüştü kaldırdık, düzelttik arabayı içinden yaralıları çıkardık" şeklinde konuştu. Kaza nedeniyle caddede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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