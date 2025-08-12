×
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer’de feci kaza! Hatalı sollama can aldı: 2 aylık Deren Lina hayatını kaybetti, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 10:17

Sarıyer’den plajdan dönen Yüksel D., kullandığı araçla hatalı sollama yaptı. Yüksel D.'nin kullandığı araç karşı yönden gelen Yavuz Y.'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, 2 aylık Deren Lina Dereli kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan bebeğin halası sürücü Yüksel D. adliyeye sevk edildi.

Olay, 10 Ağustos Pazar günü saat 15.15 sıralarında Gümüşdere’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel D., Fırat D. ve 2 aylık Deren Lina Dereli ile plaja gitti. Öğle saatlerinde 34 FEH 511 plakalı otomobille plajdan dönen sürücü Yüksel D., hatalı sollama yaptı. O sırada karşı yönden gelen 34 GBH 966 plakalı otomobille yolda ilerleyen Yavuz Y.'nin kullandığı araç, sollama yapan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Yüksel D., Yavuz Y. ve Fırat D. hafif, Deren Lina Dereli ise ağır yaralandı.

2 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 3 kişiyi ambulansla çevredeki hastenelere sevk etti. Ağır yaralanan Deren Lina Dereli ise Sarıyer Çayırbaşı yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 aylık Deren Lina, hastanedeki tüm müdahelelere rağmen dün saat 02.00 sıralarında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

BEBEĞİN HALASI SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ölen bebeğin halası olduğu öğrenilen sürücü Yüksel D.’yi gözaltına aldı. Jandarma karakolunda ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Yüksel D. 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

