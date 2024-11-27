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Sarıyer'de eski çalışan, işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu kişilere ağaç dalıyla saldırdı

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#Sarıyer#Maslak#Saldırı
Sarıyerde eski çalışan, işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu kişilere ağaç dalıyla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 09:51

İstanbul Sarıyer'de bir fastfood restoranında aşçı olarak çalıştığı iş yerinden bir süre önce çıkartılan 27 yaşındaki Ramazan A. (27), işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu Doğukan B. (28) ve 15 yaşındaki kardeşi F.B.'ye ağaç dalıyla saldırdı. Ramazan A., 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 22 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fastfood restoranında aşçı olarak çalışan Ramazan A. bir süre önce işten çıkartıldı. Bu olaydan birkaç gün sonra Ramazan A., işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu iş arkadaşı Doğukan B.'yi arayarak tartıştı.

Birbirlerine karşı tehdit ve hakaretlerde bulunmaları üzerine Ramazan A. iş yerine geldi. Elindeki ağaç dalıyla içeriye giren Ramazan A., önce Doğukan B.'nin kardeşi F.B.'nin başına vurdu ardından Doğukan B.'ye saldırdı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Tarafların kavga ettiğini görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler birbirlerinden şikayetçi olduğunu belirten tarafları gözaltına aldı.

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Emniyete ifadesi alınan Ramazan A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ramazan A., 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğukan B. ile Furkan B. ise emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. 

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#Sarıyer#Maslak#Saldırı

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