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Sarıyer'de elinde bıçakla iş insanlarını tehdit etmişti! Şüpheli gözaltına alındı

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#Sarıyer#Tehdit#Gözaltı
Sarıyerde elinde bıçakla iş insanlarını tehdit etmişti Şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 14:57

Sarıyer'de elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden M.İ. (43) polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin bıçakla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Sarıyer Maslak Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında bir kişi elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit etti. Şüphelinin aynı sırada çevredekilere tehditler yağdırarak küfrettiği de görüldü. O anları çevredeki başka biri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen M.İ.'nin olay esnasında alkollü olduğu belirlenirken şüpheli 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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#Sarıyer#Tehdit#Gözaltı

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