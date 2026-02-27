×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de elektrikli aracın bataryasının patladığı anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Elektrikli Araç#Patlama
Sarıyerde elektrikli aracın bataryasının patladığı anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 15:14

Sarıyer’de tamircide bulunan elektrikli araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanlar tarafından soğutulmak üzere araçtan dışarı çıkartılan batarya aniden patladı. Yaralanan kimsenin olmadığı patlama anı cep telefonuyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 12.30 sıralarında Huzur Mahallesi Abacı Yokuşu Sokak'taki tamircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için serviste bulunan elektrikli araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Çalışanlar elektrikli aracın bataryasını sökerek dışarıya çıkardı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Ekipler tarafından kontrol edilen batarya aniden patladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı olayda patlama anı cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise bataryaya su sıkarak müdahale etti. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#Elektrikli Araç#Patlama

BAKMADAN GEÇME!