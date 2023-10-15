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Sarıyer'de depoda yangın! Ormana sıçramadan söndürüldü

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#Sarıyer#Depo#İstanbul
Sarıyerde depoda yangın Ormana sıçramadan söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 14:31

İstanbul Sarıyer’de atık kağıtların toplandığı depoda yangın çıktı. Orman içinde bulunan depodaki yangını ormana sıçramadan 3 saat içinde kontrol altına aldı.

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Yangın saat 11.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi, Çakırlar sokaktaki hurda kağıt deposunda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da yangının ormana sıçramaması için tedbir aldı. İtfaiye ekipleri, orman ekipleriyle depodaki yangının ormana sıçramaması için uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangın çıktığı sırada deponun içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor.(DHA)

 

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#Sarıyer#Depo#İstanbul

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