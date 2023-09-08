×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de denize giren çocuk kayboldu; arama çalışması başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sarıyer#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 09:16

Sarıyer'de arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren Berat Keskin (14) dalgalara kapılarak kayboldu. Keskin'i arama çalışmaları devam ediyor.

Haberin Devamı

Olay dün saat 15.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yüzmek için Gaziosmanpaşa'dan Kısırkaya Plajı'na gelen dört arkadaş denize girdi.

Sarıyerde denize giren çocuk kayboldu; arama çalışması başlatıldı

Bu sırada Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapıldı. Arkadaşları yardıma koştu ancak Keskin bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu.

Sarıyerde denize giren çocuk kayboldu; arama çalışması başlatıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışmalarına helikopter destek verdi. Ancak Keskin'e ulaşılamadı.

Haberin Devamı

Sarıyerde denize giren çocuk kayboldu; arama çalışması başlatıldı

Keskin'in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Keskin'in kaybolduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Keskin'i kurtarmak için denize açılan iki arkadaşı ve plajda bir kadının koşuşturduğu anlar yer alıyor.

Sarıyerde denize giren çocuk kayboldu; arama çalışması başlatıldı

Sarıyerde denize giren çocuk kayboldu; arama çalışması başlatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sarıyer#Deniz

BAKMADAN GEÇME!