İstanbul Boğazı'nda denize düşerek kaybolan kardeşler 36 gündür aranıyor

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Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım'da denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can'ı (23) arama çalışmaları 36'ncı günde 144 personel ve botlarla devam ediyor. İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) koordinesinde sürdürülen arama çalışmalarında Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Arama Kurtarma, Deniz Polisi, İBB itfaiye ekipleri yer alırken bugünkü çalışmalara AFAD İstanbul Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de katıldı. Bebek sahilinde devam eden çalışmalar hakkında aramaları sürdüren ekiplerden bilgi alan ve durum değerlendirme toplantısı yapan Özener, basın mensuplarına arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'HENÜZ BİR SONUCA ULAŞAMADIK'

İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aramaları aralıksız şekilde devam ettiriyoruz. AFAD'ın koordinasyonunda arama çalışmaları devam etmekte. Sahil Güvenlik, Jandarma, Deniz Kuvvetleri, Kıyı Emniyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sivil Toplum Kuruluşları toplamda 65 akredite ekibimizin arama kurtarma çalışmaları var. Bir günde arama çalışmalarına katılan maksimum 322 kişiye ulaştık. 12 gemiyle toplamda 40 yüzen unsurun çalışmaları sürdü.

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Sonar cihazları, helikopterler, denizaltından ekipler aramaları sürdürdü. Denizaltıcılarımız bulunduğumuz bölgenin 1.5 kilometre kuzeyinde ve güneyinde bir fiil çalışmalarını sürdürdü. Hala bu çalışmalar devam ediyor. Fakat maalesef İstanbul Boğazı'nın özelliğinden dolayı hem derin olması hem de ters akıntılar olmasından dolayı henüz bir sonuca ulaşamadık" dedi.

'8 YILDA MARMARA DENİZİ'NDE 64 TANE KAYBIMIZ VAR'

Marmara Denizi'nde kayıp olan 64 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Özener, "Son 8 yılda Marmara Denizi'nde 64 tane kaybımız var. Hala arama çalışmaları devam eden ama bulamadığımız 64 kaybımız var. Dolayısıyla biz arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama böyle de bir gerçek var. Bu gerçeği de bilerek hayatımızı sürdürmek zorundayız" diye konuştu.

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FARKLI İLLERDEN GELEN AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMALARA KATILIYOR

Arama çalışmalarının farklı illerden gelen ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirten Özener, "Şu anda tam 11 farklı ilden gelen AFAD ekibimiz var. Arama çalışmalarına destek vermek için burada bulunuyorlar. Şu anda Niğde ve Kırklareli ekibimiz burada. Diğer illerimiz dönüşümlü olarak kendi illerindeki olaylara müdahale etmek için gidiyor. Bir farklılık olarak Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde de Bursa, Yalova illerinde de açıklarda da bu arama kurtarma faaliyetleri sürmekte. Şu anda 144 kişiyle bu arama kurtarma çalışmaları İstanbul başta olmak üzere civar illerde de Marmara Denizi'nde sürmekte" şeklinde konuştu.

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'BÜTÜN EKİPLER VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR'

Arama çalışmalarına katılanların kayıp kişileri bulmak için var güçleriyle çalıştığını dile getiren Özener, "Başta AFAD personelimiz olmak üzere bize destek veren, bu arama kurtarma çalışmalarına katılan gerek kamu kurumları gerek belediyeler, gerek Kızılay'ımız bütün ekipler var güçleriyle çalışıyorlar. Hepsine kuvvet ve kudret diliyorum" dedi.