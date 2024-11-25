Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu

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Olay, Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.

'TATİL İÇİN GELMİŞLER'

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik ve İBB İSAK dalgıçlarının bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar belirledikleri noktalara dalış yaparak, denize düşerek kaybolan Ayşe Can ve Velat Can'dan bir iz bulmaya çalışıyor.



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O ANLAR KAMERADA

İki kardeşin kaybolmadan önceki son anları çevredeki bir teknenin güvenlikm kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ayşe Can’ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine Velat Can’ın kardeşini kurtarmak için peşinden denize atladığı görülüyor.

'CAN SİMİDİ ATIYORUZ AMA KAYBOLDULAR'

Balıkçı Kadir Akdere, " Dün gece bunlar 18.00 sıralarında konuşuyorlar iki arkadaş video çekiyorlar. Kadın denize düşüyor. Ayağı boşluğa gidince, deniz düşmüş.

Lodos sertti. Akıntı da sertti ve kaydılar.İkisi arkadaşmış o atlıyor diğeri de kurtarmaya atlıyor. Ben de olsan yüzmek zordur yüzme bildiğim halde. Her gün yüzdüğüm halde o suda sert suda zor durursun. Simit atıyoruz ama kayboluyorlar. Motorların altlarında yekelerin altından çıkıyorlar. " şeklinde konuştu.