Sarıyer'de denizde kaybolmuştu! Acı haber: Ersin Oral'ın cansız bedenine ulaşıldı

Haberin Devamı

Sarıyer'deki Kısırkaya Plaj'nda önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Ersin Oral (36) ve arkadaşı Mustafa Günay (40) denize girdikten sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. O sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Oral'ı ve arkadaşını kurtarmak için denize girmiş ancak bir süre sonra Recep Kurban da dalgalar arasında kaybolmuştu.

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen Jandarma arama kurtarma ekipleri, yaptığı çalışmada dün akşam Kurban'ın cansız bedenine ulaşmıştı, Kaybolan Oral ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından tüm gün arama gerçekleştirmiş ancak ulaşılamamıştı. Oral ile denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Mustafa Günay ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

Haberin Devamı

Recep Kurban

Sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ersin Oral'ın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracı ile hastane morguna ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.