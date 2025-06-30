Sarıyer'de denizde kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor

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Sarıyer'deki Kısırkaya plajında dün saat 08.00 sıralarında denize giren Sedat Yağız ve Enes Açıkça, bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine plaja gelen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dün başlayan çalışmalara, bugün de devam edildi. Helikopter ve dron kullanılarak havadan da desteklenen çalışmalarda henüz gençlerin izine rastlanılmadı.

Denizde kaybolan Enes Açıkça’nın akrabası İrfan Akyıldız, "Ben uluslararası gemilerde 18 sene güverte reisliği yaptım. 2003 yılında Odessa Limanı’ndan kalkıp Kısırkaya Köyü’ne demir attık, hava muhalefetinden dolayı. Türkiye’nin en tehlikeli yeri burası. Burada kum gemileri kum çekiyor denizden. Bu sebeple burada kum kuyuları açılıyor. İnsanların boğulma nedeni bu. Anlatmak istediğim, burası çok tehlikeli bir yer. Ben olaya şahit olmadım" dedi.

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Enes Açıkça’nın akrabası Abdullah Açıkça ise, "Enes Açıkça’nın akrabasıyım. Babasına ve amcasına buraya geleceğini söylemiş. Dün burada denizin çok dalgası vardı. Daha yetkililerden bize bir cevap gelmedi. Burada bekliyorum, 21 saat oldu. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Helikopter de geldi. Her şeyi Allah’a bırakıyorum. Umudumuz Allah’tan var, başka çaremiz yok. İnşallah bulunursa cesedi yeter bize. Biz artık onu merak ediyoruz" diye konuştu.

'UZAK TARAFLARA KİMSE GİTMİYOR'

Sedat Yağız’ın amcası Celalettin Yağız, "Baksanıza sahil bomboş. Yeteri kadar eleman gönderilmiyor. Arabalar hep tek bölgeye odaklanmış durumda. Diğer taraflara bakan yok. Uzak taraflara kimse gitmiyor. Dün saat 10.00’dan beri arama çalışmaları devam ediyor. Bizim tek isteğimiz, bir talebimiz, daha fazla arama kurtarma ekibinin gönderilmesi. Ne kadar çok insan ararsa o kadar hızlı bulunacağını düşünüyorum" dedi.