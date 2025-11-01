×
Sarıyer'de dehşet! Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

#İstanbul#Sarıyer#Kadın Cinayeti
Kasım 01, 2025 16:57

İstanbul Sarıyer’de konuşmak için evine çağırdığı Aydan Vural'ı (36) başından vuran Gökhan Meral (36) intihar etti. Cenazeler olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İstanbul Sarıyer’de  Emirgan Mahallesi 1. Sokak'ta bir kişinin, "Kızıma ulaşamıyorum. Evine geldim, pencereden gördüğüm kadarıyla baygın yatıyor" ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler eve girdiğinde, Aydan Vural (36) ve Gökhan Meral'in (36) başlarından vurulmuş halde yerde yattıklarını gördü.

Gökhan Meral'in vücudunun altında bir tabanca bulan polis, bu kişinin 5 suç kaydı olduğunu ve bir süredir Aydan Vural'ı tehdit ettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

