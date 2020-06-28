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Cemil ÖZDEMİR-Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.06.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Sarıyer'de damacana yüklü kamyon devrildi! İşte kaza anı...

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Sarıyer'de damacana yüklü kamyon devrildi! İşte kaza anı...
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İstanbul Sarıyer'de damacana yüklü kamyon seyir halinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyon boş bir gecekonduya çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün 21.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Osman Bayram'ın kullandığı su damacanası yüklü kamyon, Özdereiçi Sokak'tan yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen bir otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon devrildi. Boş bir gecekonduya çarparak duran kamyonun sürücüsü ile çarpıştığı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücü Osman Bayram ile otomobilin sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

 

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