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Sarıyer'de dalgalara kapılan babadan acı haber geldi, oğlu kayıp

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#İstanbul#Sarıyer#Muzaffer Erbaş
Sarıyerde dalgalara kapılan babadan acı haber geldi, oğlu kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 09:27

İstanbul Sarıyer'de denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor. Baba oğlun son anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kısırkaya Plajı'nda Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında birlikte denize girdi. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu.

Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğulduğu belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi.

Sarıyerde dalgalara kapılan babadan acı haber geldi, oğlu kayıp

Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Muzaffer Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Sarıyerde dalgalara kapılan babadan acı haber geldi, oğlu kayıp

Baba ve oğlun dalgalara kapıldıkları son anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'a kalp masajı yapıldığı da görülüyor.

Sarıyerde dalgalara kapılan babadan acı haber geldi, oğlu kayıp

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#İstanbul#Sarıyer#Muzaffer Erbaş

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