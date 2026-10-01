×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer’de cip, İETT otobüsüne çarptı: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#İETT Otobüsü Kazası#Araç Çarpışması
Sarıyer’de cip, İETT otobüsüne çarptı: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 10:17

Sarıyer’de karşı yöne geçen cip, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Cip sürücüsü Murat A. (49) ile otobüsteki yolcular Rukkıye B. (55) ve Metin C.’nin (51) yaralandığı kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Maslak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent yönünden gelen Murat A. yönetimindeki 34 UM 6501 plakalı cip, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Cip, Beşiktaş yönünde seyreden Abdullah G. (53) yönetimindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

Sarıyer’de cip, İETT otobüsüne çarptı: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki yolcular Rukkıye B. ve Metin C. ile cip sürücüsü Murat A. yaralandı. Bilinci açık olan 2 yolcu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Boyun ve göğüs ağrısı bulunan cip sürücüsü Murat A. da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs sürücüsü Abdullah G.’nin 3 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıyer’de cip, İETT otobüsüne çarptı: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cipin refüjü aşarak karşı şeride geçtiği ve İETT otobüsüne çarptığı anlar yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#İETT Otobüsü Kazası#Araç Çarpışması

BAKMADAN GEÇME!