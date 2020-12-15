Sarıyer'de çatı yangını

Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'ndeki binanın asansöründe elektrik kontağından çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle bina sakinleri panik yaşadı. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.