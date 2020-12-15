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Gündem
Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Sarıyer'de çatı yangını

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Sarıyer'de çatı yangını
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Sarıyer’de binanın asansöründe elektrik kontağında çıkan yangın çatıya sıçradı. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyerde çatı yangını
Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'ndeki binanın asansöründe elektrik kontağından çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle bina sakinleri panik yaşadı. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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