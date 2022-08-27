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Sarıyer'de boğulan baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

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#Muzaffer Erbaş#Sarıyer#Cenaze
Sarıyerde boğulan baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 15:59

Sarıyer'de serinlemek için girdikleri denizde boğulan Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak toprağa verildi.

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Ataşehir'den akrabaları ile Sarıyer Kısırkaya Plajı'na giden Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında denize girdi. Birlikte yüzen baba ile oğlu bir süre sonra dalgalara kapıldı. Durumu  fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlunun yardımına koştu. Denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş'a ulaşılamadı. Burak Erbaş'ın cansız bedenine ise yaklaşık 2 günlük çalışmanın ardından ulaşıldı.

Baba ile oğlun cenazeleri, bugün Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından cenaze namazının kılınacağı Ümraniye'deki  Orta Camii'ne getirildi. Cenazeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Sarıyerde boğulan baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı



Öte yandan, 10 yaşındaki Burak Erbaş'ın İnkılap Spor Kulübünde futbol oynadığı öğrenilirken tabuta forması konuldu. Burak'ın arkadaşları cenaze gözyaşlarına boğuldu. Kübra Erbaş babasının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

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"ÇOCUKLAR DENİZE GİTMEK İSTEYİNCE ONLARI KIRAMAMIŞ "

Burak Erbaş'ın dayısı Cavit Yılmaz, "Çok anlatılabilecek bir acı değil. Allah kimseye yaşatmasın. Rahmetli eniştem çocuklar denize gitmek istemiş o da kıramamış " diye konuştu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından baba ile oğlun cenazeleri  Ümraniye Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.

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#Muzaffer Erbaş#Sarıyer#Cenaze

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