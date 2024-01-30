×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği müzikhol saldırısını gerçekleştiren şüpheli yakalandı 

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Müzikhol#Gözaltı
Sarıyerde bir kişinin hayatını kaybettiği müzikhol saldırısını gerçekleştiren şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 22:11

Sarıyer'de müzikholde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 

Haberin Devamı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Huzur Mahallesi, Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, müzikholde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yusuf H. silahını çekerek kavga ettiği Ömer Danış (30) ile Yunus Danış'a (22) ateş etti. Olayın ardından Yusuf H. kaçtı. Yaralanan Ömer Danış ve Yunus Danış Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Ömer Danış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

ŞÜPHELİ TUZLA'DA YAKALANDI

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Saat 02.40 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen silahla yaralama ve öldürme olayı ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde, Yusuf H.(36) isimli şahıs tarafından Y.D.(22) ve Ö.D.(30) isimli şahısların silahla vurulduğu, Ö.D.'nin hayatını kaybettiği, Y.D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılmış, olay yerinde 2 adet kovan ele geçirilmiştir. Çalışmaların devamında; olayı gerçekleştiren Y.H. Tuzla ilçesi Şifa Mahallesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahsın üzerinden 1 adet silah ve 39 adet fişek ele geçirilmiştir. Araştırmalarda; şüpheli şahsın bir süre önce ilişkisi olduğu ancak ayrıldıkları ve aynı zamanda eğlence yerinde çalışan B.S.(38) isimli kadın şahsı mağdur ve maktul şahıslarla aynı masada görünce olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#Müzikhol#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!