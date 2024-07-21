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Sarıyer'de bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti

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#İSTANBUL #Sarıyer#Deniz
Sarıyerde bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 13:36

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde denize giren bir kişi, dalgalara kapılarak boğuldu.

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Olay saat 10.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek isteyen bir kişi arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Bir müddet sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başlayan kişinin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların denizden çıkardığı kişi, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Boğulan kişinin vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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#İSTANBUL#Sarıyer#Deniz

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