Sarıyer’de bir ay önce bıçakladığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

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Olay, saat 18:30 sıralarında Sarıyer Kumköy Kilyos Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kapı komşusu olan İsmail Aktaş (62) ve Alican Samur (24) oturdukları müstakil evlerin ortak kullanılan avlusunda sözlü tartışmaya başladı. Alkollü olduğu öğrenilen İsmail Aktaş yaşanan sözlü tartışma sonrası evinde bulunan av tüfeğiyle İsmail Aktaş’a ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yerde yatan Alican Samur’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan kontrollerde Samur’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Açılan ateş sonucu Alican Samur hayatını kaybederken İsmail Aktaş ise kayıplara karıştı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı avluda uzun süre inceleme yaptı. Kurşunların hedefi olan Samur’un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası cenaze arabasıyla Adli Tıp’a kaldırıldı.

Aralarında husumet olan ve kapı komşusu olduğu öğrenilen İsmail Aktaş ve Alican Samur’un 1 ay önce kavga ettiği öğrenildi.



Yaşanan kavgada ise İsmail Aktaş, Alican Samur’u bıçakla yaraladı. İsmail Aktaş olaydan bir ay sonra ise evin önünde tartıştığı genç komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Jandarma ekiplerinin kaçan şahsı arama çalışmaları sürüyor.