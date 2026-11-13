×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer’de bina boşluğuna düşen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Öyküm Naz ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Üniversite Öğrencisi#Bina Boşluğu
Sarıyer’de bina boşluğuna düşen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Öyküm Naz ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 10:59

İstanbul Sarıyer’de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Öyküm Naz S., evinin önünde çamura basmamak için duvar kenarına adım atarken dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Öyküm Naz, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Öyküm Naz S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi Öyküm Naz S., arkadaşlarıyla bir balık restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek üzere ayrıldı. Evinin önüne gelen Öyküm Naz S., yerdeki çamura basmamak için duvar kenarına adım attı. Bu sırada dengesini kaybeden Öyküm Naz S., bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Öyküm Naz S., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınan Öyküm Naz S.’nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#Üniversite Öğrencisi#Bina Boşluğu

BAKMADAN GEÇME!