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Gündem
Yılmaz OKUR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Sarıyer'de başkasının ehliyeti ile yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

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Sarıyer'de başkasının ehliyeti ile yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

İstanbul Sarıyer'de daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan ve durdurulduğu polis kontrol noktasındaki ekiplere başkasının ehliyetini gösteren sürücü, ekipleri kandıramayınca yaya olarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü polise zor anlar yaşattı. Kendisini yakalayan polislere uzun süre direnen Vedat G. "Nefes alamıyorum, su verin" diye bağırdı. O anları görüntülemeye çalışan kardeşi ise polislerle tartıştı. 

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  • Sarıyerde başkasının ehliyetiyle yakalanan sürücü polise zor anlar yaşattı
  • Sarıyerde başkasının ehliyetiyle yakalanan sürücü polise zor anlar yaşattı
  • Sarıyerde başkasının ehliyetiyle yakalanan sürücü polise zor anlar yaşattı
  • Sarıyerde başkasının ehliyetiyle yakalanan sürücü polise zor anlar yaşattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Maslak, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Vedat G.'nin kullandığı 34 AFM 01 plakalı otomobil, denetimin yapıldığı polis kontrol noktasında durduruldu.

Vedat G. evrak kontrolü yapan polise başkasına ait sürücü belgesi verdi. Polislerin, ehliyetin kendisine ait olmadığını anladıklarını fark eden Vedat G. otomobilden inip yaya olarak kaçtı. Arkasından koşan polislerle yaşadığı kovalamaca sonucu Vedat G. yakalandı.

Sarıyerde başkasının ehliyeti ile yakalandı Polise zor anlar yaşattı

Kendisini yakalayan polislere uzun süre direnen Vedat G. "Nefes alamıyorum, su verin" diye bağırdı. Bu sırada Vedat G.'nin kardeşi olduğu öğrenilen kişi, yaşananları cep telefonu ile kaydetmeye çalışırken polislerle tartıştı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Vedat G. ve kardeşi ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Yapılan arşiv taramasında Vedat G.'nin yoklama kaçağı olduğu ve kasten yaralamaktan sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Vedat G.'nin alkollü olup olmadığı hastanede yapılacak kan testi sonucunda ortaya çıkacak.

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